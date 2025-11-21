Небензя раскрыл правду о положении ВСУ на фронте Небензя: ВСУ находятся в тяжелой, если не в катастрофической ситуации на фронте

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении, трансляцию выступления вел Telegram-канал постпредства России. По его словам, ситуация на фронте для противника приближается к катастрофической.

Ситуация на земле, положение на фронте для Вооруженных сил Украины продолжают оставаться тяжелыми, если не катастрофическими. Российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях, — сказано в сообщении.

Ранее Небензя указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица руководства страны. По его словам, для России этот инцидент не стал открытием — Москва уже давно выяснила, что представляют собой украинские власти.

До этого постпред России сообщил о подтверждении иностранными журналистами фактов использования ВСУ мирных жителей в качестве живого щита. Данное заявление прозвучало в ходе обсуждения текущей ситуации на Украине на заседании Совета Безопасности ООН.