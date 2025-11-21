Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 02:07

Журналисты раскрыли преступные методы украинской армии

Небензя заявил об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о подтверждении иностранными журналистами фактов использования ВСУ мирных жителей в качестве живого щита. Данное заявление прозвучало в ходе обсуждения текущей ситуации на Украине на заседании Совета Безопасности ООН.

Что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают командные пункты в частных жилых домах, системы ПВО — в жилых кварталах, проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов, подтверждают теперь и иностранные журналисты, которых сложно заподозрить в пророссийских взглядах, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка. Он указал, она узурпировала власть с целью обогащения.

До этого президент России заявил: российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, он также потребовал доклада о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении.

ВСУ
Василий Небензя
ООН
ПВО
