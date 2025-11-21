Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции в Иркутской области

На станции Облепиха в Иркутской области произошел сход грузового состава с рельсов, сообщило управление Восточно-Сибирской железной дороги в Telegram-канале. По данным экстренных служб, с путей сошли восемь вагонов с углем. По предварительным данным, пострадавших нет.

21 ноября 2025 года, в 01:15 (время местное) на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз — уголь). На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, — сказано в публикации.

Отмечается, что инцидент привел к временному прекращению движения поездов в регионе. Для расследования причин происшествия создана была специальная комиссия.

Ранее в Свердловской области загорелись вагоны-цистерны в составе грузового поезда. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут.

До этого семь поездов дальнего следования «Таврия» задерживались на пути в Республику Крым, еще пять — в обратном направлении. Уточнялось, что время задержки составляло от 1,5 до 4,5 часа.