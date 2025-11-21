Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 06:52

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции в Иркутской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На станции Облепиха в Иркутской области произошел сход грузового состава с рельсов, сообщило управление Восточно-Сибирской железной дороги в Telegram-канале. По данным экстренных служб, с путей сошли восемь вагонов с углем. По предварительным данным, пострадавших нет.

21 ноября 2025 года, в 01:15 (время местное) на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз — уголь). На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, — сказано в публикации.

Отмечается, что инцидент привел к временному прекращению движения поездов в регионе. Для расследования причин происшествия создана была специальная комиссия.

Ранее в Свердловской области загорелись вагоны-цистерны в составе грузового поезда. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут.

До этого семь поездов дальнего следования «Таврия» задерживались на пути в Республику Крым, еще пять — в обратном направлении. Уточнялось, что время задержки составляло от 1,5 до 4,5 часа.

поезда
вагоны
Иркутская область
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЮАР заинтересовались российской водкой
«Это позор»: ЕС дали совет по прекращению конфликта на Украине
«Тревожный сигнал»: стало известно, о чем может говорить головокружение
Егорян объяснила быстрый вылет из шоу «Титаны»
Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
«А где денежки?»: Небензя в ООН прокомментировал скандал на Украине
Толкование сна: почему снится тошнота и что делать дальше
Овечкин повторил уникальное достижение в НХЛ
Освобождение Купянска и полный разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 ноября
Психолог рассказала о скрытом влиянии детских травм на взрослую жизнь
Аэропорты Краснодара и Ижевска закрылись
ВСУ повредили ЛЭП в Ростовской области
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика могут дать пожизненное
К чему снится конь: знаки судьбы для мужчин и женщин
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября
В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян
В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы
Автомобили на газе могут освободить от утильсбора
В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку свинкой
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.