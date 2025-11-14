Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 09:37

Стало известно о массовой задержке поездов в Крым и из него

Семь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются на пути в Крым

Поезд «Таврия» Поезд «Таврия» Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Семь поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются на пути в Республику Крым, еще пять — в обратном направлении, заявили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс». Там подчеркнули, что время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часа.

В пути следования задерживаются поезда «Таврия». Время задержки в пути может измениться, — говорится в сообщении.

Так, на пути в регион задерживаются поезда № 007, 327, 092, 316, 195, 162, 028 из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Адлера и Перми в Севастополь и Симферополь. По направлению с полуострова из графика выбились поезда № 068 Симферополь — Москва, № 328 Симферополь — Кисловодск, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 196 Симферополь — Москва и № 092 Севастополь — Москва.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, также БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что минувшей ночью для автомобилистов временно перекрывали Крымский мост. Спустя два часа движение по переправе через Керченский пролив возобновили. С обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не наблюдается.

