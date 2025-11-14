Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 04:10

По Крымскому мосту перестали пускать автомобили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Движение транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрыли, сообщил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе. Граждан призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Ранее на Крымском мосту были выписаны первые 18 штрафов водителям электромобилей, все они пытались пересечь переправу в различных направлениях, но были остановлены и получили административные наказания по статье 12.5 КоАП России. Штраф составил 750 рублей. Решение о введении запрета на проезд для электрокаров и гибридных транспортных средств связано с потенциальной возможностью перевозки взрывчатых веществ в аккумуляторных отсеках.

С тех пор уже два нарушения выявили на Крымском мосту с момента введения 3 ноября запрета на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что водителей привлекли к административной ответственности.

