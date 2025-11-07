Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Крымском мосту выявили два нарушения с момента запрета на электрокары

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два нарушения выявили на Крымском мосту с момента введения 3 ноября запрета на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Уточняется, что водителей привлекли к административной ответственности.

Санкции данной части статьи влекут предупреждение или наложение административного штрафа, — указал собеседник агентства.

Ранее на Крымском мосту были выписаны первые 18 штрафов водителям электромобилей, все они пытались пересечь переправу в различных направлениях, но были остановлены и получили административные наказания по статье 12.5 КоАП России. Штраф составил 750 рублей. Решение о введении запрета на проезд для электрокаров и гибридных транспортных средств связано с потенциальной возможностью перевозки взрывчатых веществ в аккумуляторных отсеках. Все водители теперь обязаны заполнять анкету с указанием типа автомобиля во время досмотра.

3 ноября запретили проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. По данным администрации Краснодарского края, изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым).

