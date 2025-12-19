Названы индустрии, в которые чаще вкладывались россияне

Лидерами роста в 2025 года в индустрии услуг стали спортивный, медицинский и досуговый секторы, сообщает сервис YCLIENTS (входит в VK). В сфере спорта выручка составила на 31,9% выше. В то же время выручка в медицинском секторе увеличилась на 21,6%, а в досуговом — на 19,8%.

При этом сфера красоты прибавила 14,5%. В некоторых крупных городах, таких как Воронеж, Владивосток и Краснодар, данный сектор показывает наиболее заметный рост. Тем временем лидером по выручке в сфере услуг стали Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Москва.

Квесты, сауны и студии звукозаписи больше всего привлекали внимание россиян. В то же время в обучении наиболее заметный рост показали музыкальные школы, многопрофильные курсы и языковые школы. Для исследования компания проанализировала показатели клиентов в 16 крупнейших городах России с января по ноябрь 2025 года.

Ранее Brand Analytics и «ВКонтакте» рассказали о трендах 2025-го, подвели итоги года и раскрыли, какие темы, персоны и события были в топе. Самым упоминаемым инфлюенсером стал MACAN с новым альбомом BRATLAND, а самой обсуждаемой российской парой стали Джиган и Оксана Самойлова после заявления о разводе.