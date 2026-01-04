Атака США на Венесуэлу
Клининговые компании повысили цены до 30 тыс. рублей за «однушку»

В Москве клининговые услуги подорожали в шесть раз в новогодние праздники

Клининговые услуги в Москве и области подорожали минимум в шесть раз за новогодние праздники, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, в первые дни января москвичи массово обрушили клининг-сервисы заказами.

Одни убирали последствия бурных праздников, другие хотели оставить грязь в прошлом году. Из-за выходных работников не хватало, и компании резко подняли цены: уборка «однушки» в 35 квадратных метров доходила до 30 тыс. рублей. Самыми дорогими стали услуги по уборке коттеджей после вечеринок: прейскуранты на 1–3 января достигали 70 тыс. рублей.

Однако эксперты прогнозируют падение цен примерно вдвое уже с 4 января. По их словам, стоимость уборки снизится до 15-16 тыс. рублей. Самыми доступными по-прежнему остаются частные клинеры, однако многие клиенты опасаются приглашать непроверенных исполнителей.

Ранее юрист Екатерина Нечаева рассказала, что хозяин квартиры имеет право через суд взыскать с нечистоплотного арендатора расходы на клининг и ремонт, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда. В случае очевидного захламления квартиры собственник должен оценить степень нанесенного ущерба. По словам юриста, все должно быть описано в отчете и зафиксировано на снимках. Затем следует вызвать профессиональный клининг, заключить с ними договор на оказание услуги.

