Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:58

Раскрыто число вопросов, которые задали Путину на прямой линии

Не менее 77 вопросов задали Путину во время прямой линии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не менее 77 вопросов задали президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Всего ведущие прочли до 30 обращений, которые поступили от россиян через звонки, СМС и мессенджеры, передает ТАСС.

Отмечается, что большую часть вопросов задали журналисты. На мероприятии присутствовали представители иностранных СМИ, шестеро из них смогли обратиться к Путину. Речь идет о журналистах из Белоруссии, Сербии, КНР, Франции, Великобритании и США.

Ранее Путин заявил, что любовь к матери — это главное в жизни мальчиков-подростков, отвечая на вопрос, что считает самым важным для мальчика в 13 лет. Он подчеркнул, что говорит без шуток и иронии.

Президент РФ также отметил, что ошибки нельзя забывать, о них нужно помнить и прилагать усилия для их исправления. Ярким впечатлением уходящего года Путин счел качественную трансформацию армии. Ссылаясь на свои тезисы с коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что российские Вооруженные силы на стали наиболее боеспособными.

Россия
Владимир Путин
вопросы
россияне
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата похорон командира отряда «Эспаньола»
Памятники Булгакову и Чайковскому отправят под снос на Украине
Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса
В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП
Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по «ключу»
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.