Раскрыто число вопросов, которые задали Путину на прямой линии

Не менее 77 вопросов задали президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Всего ведущие прочли до 30 обращений, которые поступили от россиян через звонки, СМС и мессенджеры, передает ТАСС.
Отмечается, что большую часть вопросов задали журналисты. На мероприятии присутствовали представители иностранных СМИ, шестеро из них смогли обратиться к Путину. Речь идет о журналистах из Белоруссии, Сербии, КНР, Франции, Великобритании и США.
Ранее Путин заявил, что любовь к матери — это главное в жизни мальчиков-подростков, отвечая на вопрос, что считает самым важным для мальчика в 13 лет. Он подчеркнул, что говорит без шуток и иронии.
Президент РФ также отметил, что ошибки нельзя забывать, о них нужно помнить и прилагать усилия для их исправления. Ярким впечатлением уходящего года Путин счел качественную трансформацию армии. Ссылаясь на свои тезисы с коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что российские Вооруженные силы на стали наиболее боеспособными.