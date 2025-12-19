Раскрыто число вопросов, которые задали Путину на прямой линии Не менее 77 вопросов задали Путину во время прямой линии

Не менее 77 вопросов задали президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Всего ведущие прочли до 30 обращений, которые поступили от россиян через звонки, СМС и мессенджеры, передает ТАСС.

Отмечается, что большую часть вопросов задали журналисты. На мероприятии присутствовали представители иностранных СМИ, шестеро из них смогли обратиться к Путину. Речь идет о журналистах из Белоруссии, Сербии, КНР, Франции, Великобритании и США.

Ранее Путин заявил, что любовь к матери — это главное в жизни мальчиков-подростков, отвечая на вопрос, что считает самым важным для мальчика в 13 лет. Он подчеркнул, что говорит без шуток и иронии.

Президент РФ также отметил, что ошибки нельзя забывать, о них нужно помнить и прилагать усилия для их исправления. Ярким впечатлением уходящего года Путин счел качественную трансформацию армии. Ссылаясь на свои тезисы с коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что российские Вооруженные силы на стали наиболее боеспособными.