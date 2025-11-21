Котел у Красноармейска и эвакуация мирных: новости СВО к утру 21 ноября

Вооруженные силы РФ освободили Купянск, около 10 тыс. бойцов ВСУ окружены российскими военными под Красноармейском (Покровском), два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС РФ освободили Купянск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол.

Герасимов также рассказал об успешном наступлении ВС РФ на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Он добавил, что Северная группировка войск освободила уже более 80% территории Волчанска.

Названо число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском

Около 10 тыс. военнослужащих ВСУ оказались окружены российскими военными под Красноармейском и Купянском, сообщил в интервью NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин. По его словам, для украинских солдат отрезаны возможности получения любых видов снабжения.

Он добавил, что у попавших в эти котлы солдат Украины есть два пути — сдаться или погибнуть. Российская армия, отметил Гагин, контролирует уже 60% территории Красноармейска и окрестностей, эта цифра увеличивается с каждым днем. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Двое жителей Белгородской области пострадали от ударов украинских дронов

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате атаки ранены два человека — жительница Глотово и житель села Рождественка.

Уточняется, что пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, а мужчина — баротравму и осколочные ранения лица. Кроме того, в селе Мощеном FPV-дроны атаковали частные дома. В результате повреждены остекление, фасад, крыша и забор, выбиты окна.

Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте

Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис сообщила о позитивных изменениях ситуации в сторону мира. Американский дипломат отметила, что это переломный момент в урегулировании конфликта.

Свое заключение Дэвис сделала после серии конструктивных переговоров с киевскими представителями. Во встрече также принимал участие министр армии США Дэниел Дрисколл.

ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей Красноармейска

Вооруженные силы Украины препятствуют эвакуации мирных жителей Красноармейска и используют их в качестве живого щита, заявил NEWS.ru советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, одна из ключевых задач российских военных на данном направлении сейчас — спасение гражданского населения.

По его словам, бойцы ВСУ в Димитрове (Мирнограде) уже начинают сдаваться в плен мелкими группами. Советник главы ДНР добавил, что была отбита одна из последних контратак украинских военных на Константиновском направлении.

В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО

Освобождение Купянска стало стратегической победой российских войск в СВО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, этот логистический центр имел ключевое значение для противника.

Политик выразил уверенность, что деморализованные военнослужащие ВСУ сдадутся в плен. В противном случае их ждет бесславная гибель, подчеркнул он.

