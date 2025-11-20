Налет дронов на Белгородскую область обернулся травмами среди гражданских

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате атаки ранены два человека — жительница Глотово и житель села Рождественка.

В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. <…> Второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, а мужчина — баротравму и осколочные ранения лица. Кроме того, в селе Мощеное FPV-дроны атаковали частные дома. В результате повреждены остекление, фасад, крыша и забор, выбиты окна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за резкого ухудшения самочувствия. После посещения врача ему пришлось перенести визиты в несколько районов. Гладков отметил, что планировал проверить ход восстановительных работ, однако сделать это лично не сможет.