Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:10

Налет дронов на Белгородскую область обернулся травмами среди гражданских

Двое жителей Белгородской области пострадали от ударов украинских дронов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате атаки ранены два человека — жительница Глотово и житель села Рождественка.

В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. <…> Второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, а мужчина — баротравму и осколочные ранения лица. Кроме того, в селе Мощеное FPV-дроны атаковали частные дома. В результате повреждены остекление, фасад, крыша и забор, выбиты окна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за резкого ухудшения самочувствия. После посещения врача ему пришлось перенести визиты в несколько районов. Гладков отметил, что планировал проверить ход восстановительных работ, однако сделать это лично не сможет.

Белгородская область
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.