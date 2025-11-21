Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 ноября

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были сбиты за три часа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в публикации.

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате атаки ранены два человека — жительница Глотово и житель села Рождественка.

«В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. <…> Второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, а мужчина — баротравму и осколочные ранения лица. Кроме того, в селе Мощеное FPV-дроны атаковали частные дома. В результате повреждены остекление, фасад, крыша и забор, выбиты окна.

Также опасность непосредственной атаки БПЛА объявлялась в Воронеже, сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — говорилось в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 20 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал SHOT сообщил, что над Новомосковском в Тульской области прогремели взрывы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. По данным авторов, предварительно, украинские БПЛА пытаются прорваться к Московской области, работала ПВО.

«Как рассказали SHOT местные жители, они проснулись от громких взрывов в районе 2:30 ночи, всего было слышно пять — семь мощных хлопков. Также о звуках пролета БПЛА сообщают жители Тулы, по их словам БПЛА летят в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

Позднее SHOT также заявил, что в ночь на четверг более 10 взрывов было слышно над Рязанью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Над городом активно работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали SHOT, громкие взрывы начали раздаваться после трех часов ночи и периодически продолжаются до сих пор», — отмечается в публикации.

Согласно данным канала, всего было слышно около десятка мощных хлопков в разных частях города. В данный момент официальной информации о последствиях атаки не было.

Читайте также:

Поиски в пещерах, признание сына: что известно о деле Усольцевых 21 ноября

Освобождение Купянска, главная цель РФ, СВО: заявления Путина и Герасимова

Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше