Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше

Дочь экс-главы ЮАР заподозрили в вербовке бойцов для ВСУ, украинские чиновники раскритиковали мирный план США, упавшего с высоты девятого этажа мужчину выписали из больницы спустя сутки — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Президентскую дочку заподозрили в тайной вербовке наемников

Дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы — Дудузила — подозревается в вербовке мужчин для участия в украинском конфликте. По информации источника, граждан ЮАР и Ботсваны обманом отправили на фронт, где они пропали без вести. Информаторы утверждают, что Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в ее партии «Копье Нации».

Однако вместо этого около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли связь с ними в августе. Нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил провести расследование по поводу предполагаемой вербовки граждан республики для участия в боевых действиях на Украине. Его администрация заявила об обращении 17 южноафриканцев, «застрявших в Донбассе» и попросивших президента о помощи.

Фото: Joerg Boethling/IMAGO/Global Look Press

«Правительство ЮАР получило <…> запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на <…> Украине», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что 16 мужчин являются жителями провинции Квазулу-Натал, а один прибыл из Восточной Капской провинции. Все они, как утверждается, были введены в заблуждение щедрыми обещаниями контрактов и оказались в сложной ситуации на территории чужого государства. При этом, согласно законодательству Южно-Африканской Республики 1988 года, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам без специального разрешения правительства.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — отметил он.

В августе Рамафоса провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом, во время которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Европейские политики изложили свои позиции и подчеркнули роль ЮАР в посредничестве.

Сирил Рамафоса Фото: GovernmentZA/Global Look Press

«Во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами, высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта]», — сообщили в канцелярии южноафриканского лидера.

Рамафоса поддержал проведение двусторонних и трехсторонних встреч при участии Украины, России и США. Он также подчеркнул необходимость продолжения диалога для поиска мирных решений.

Почему в Киеве воротят нос от мирного плана США?

Украинские официальные лица подвергли критике предложенный США план урегулирования конфликта на Украине, сообщили источники. По их словам, киевские чиновники заявили о необходимости существенных изменений документа для его возможной реализации, так как предложения выглядят как «очень однотипные».

По данным британских аналитиков, украинская сторона ознакомилась с содержанием мирного плана, разработанного американскими дипломатами. Официальные лица в Киеве выразили сомнения в возможности реализации документа в его текущей редакции.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что <...> без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — подчеркнули эксперты.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Уточняется, что американские предложения включают сокращение военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической Украинской православной церкви, придание русскому языку статуса государственного на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. Согласно документу, размещение иностранных войск на Украине будет запрещено, а Киев больше не получит западное оружие, способное наносить удары по глубинной территории России.

Американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что потенциальное соглашение по Украине станет финальным рубежом Зеленского. Он предположил, что активная работа США над планом урегулирования конфликта обусловлена стремлением поймать украинского политика в самом уязвимом положении.

«Время выбрано так, чтобы поймать Зеленского, когда он наиболее уязвим, и реализовать американский план до того, как европейцы соберутся с силами», — убежден Доктороу.

Политолог добавил, что в сложившихся условиях у Зеленского не остается возможности для маневра. По этой причине украинскому лидеру придется принять навязанный США план мирного урегулирования, уверен эксперт.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в свою очередь заявил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США. По его мнению, украинский политик оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Несмотря на то, что Зеленскому гарантируют европейцы, я думаю, что у него нет варианта выйти сухим из воды. В противном случае американцы додавят. Ему уже поставлен ультиматум. Его никто не спрашивает, ему положили [мирное соглашение] на стол и сказали подписывать. Если он этого не сделает, будет дальнейшее расследование, в котором и он, и все его окружение будут показаны со всеми коррупционными связями. Дальнейшее развитие событий может привести вплоть до ареста и ликвидации», — высказался Марков.

Он предположил, что Зеленского могут ликвидировать его же соратники. По словам экс-депутата Рады, глобалистские лидеры стран, поддерживающих президента Украины, получали свою долю от отмывания украденных денег.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам по Украине. По его словам, Москва располагает профессиональной командой переговорщиков во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Мы к переговорам всегда готовы. <…> Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона. А не так, как было в 2022 году, когда документ, парафированный Давидом Арахамией (экс-главой украинской переговорной делегации. — NEWS.ru), был просто выброшен в корзину», — подчеркнул Слуцкий.

Владимир Мединский и Давид Арахамия во время встречи в рамках российско-украинских переговоров в Стамбуле Фото: Russian Consulate in Istanbul/Global Look Press

Парламентарий пояснил, что под переговорами понимается не просто формальная встреча, а создание базы для демилитаризации Украины, закрепления ее внеблокового статуса и удаления «элементов нацистской идеологии» из законодательства страны. Эти позиции неоднократно озвучивались президентом РФ Владимиром Путиным, и именно они должны лечь в основу будущих договоренностей, резюмировал депутат.

Упавший с девятиэтажки мужчина ушел из больницы через сутки

Мужчина чудом выжил после падения с девятого этажа жилого дома на Медынской улице в Москве и при этом не получил серьезных травм, сообщили источники. Медики, обследовавшие пациента, констатировали лишь компрессионный перелом позвоночника, не представляющий угрозы для жизни. После суток наблюдения в реанимации мужчину выписали из больницы.

«На всякий случай его на сутки поместили в реанимацию, а потом выписали», — отметил информатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент произошел во вторник, 18 ноября, около 15:30, когда прохожие обнаружили мужчину на земле и вызвали экстренные службы. Уроженец Кемеровской области, много лет работающий инженером в столице, упал с высоты около 30 метров. По словам врачей, мужчина «родился в рубашке».

До этого в американском штате Колорадо местный житель чудом выжил после падения в ущелье с 91-метровой высоты. Инцидент произошел на трассе Million Dollar Highway, в этот момент мужчина находился за рулем пикапа. Трасса расположена в горах и известна своими крутыми поворотами.

Пикап с мужчиной внутри упал колесами вверх прямо на груду камней. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что водитель практически не пострадал. Сотрудники экстренных служб вытащили американца из ущелья, после чего он самостоятельно покинул трассу.

