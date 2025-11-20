Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:35

«Когда он наиболее уязвим»: в США описали, какой финал ждет Зеленского

Политолог Доктороу назвал сделку по Украине финальным рубежом Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Потенциальное соглашение по Украине станет финальным рубежом президента Владимира Зеленского, такое мнение в интервью на YouTube-канале юриста Эндрю Наполитано высказал американский политолог Гилберт Доктороу. Он предположил, что активная работа США над планом урегулирования конфликта обусловлена стремлением поймать Зеленского в самом уязвимом положении.

Время выбрано так, чтобы поймать Зеленского, когда он наиболее уязвим, и реализовать американский план до того, как европейцы соберутся с силами, — убежден Доктороу.

Политолог добавил, что в сложившихся условиях у Зеленского не остается возможности для маневра. По этой причине украинскому лидеру придется принять навязанный США план мирного урегулирования, уверен Доктороу.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация для Зеленского стала настолько критической, что уже обсуждается вопрос его бегства в Израиль. Он допустил, что окончательное решение по этому поводу примут совместно Вашингтон и Москва.

США
Украина
Киев
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
