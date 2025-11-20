Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 01:29

Дочь экс-главы африканской страны заподозрили в вербовке наемников

Bloomberg: дочь экс-главы ЮАР Зумы заподозрили в вербовке бойцов для ВСУ

Фото: T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дочь бывшего президента ЮАР Дудузилу Зуму подозревают в вербовке мужчин для участия в украинском конфликте, пишет Bloomberg. Граждан ЮАР и Ботсваны обманом отправили на фронт, где они пропали без вести.

Агентство, ссылаясь на переписку в WhatsApp и осведомленные источники, утверждает, что Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в ее партии. Однако вместо этого около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли связь с ними в августе.

Расследование инцидента продолжается. Участие в иностранных конфликтах является уголовным преступлением в ЮАР с 1998 года.

Ранее отставной офицер ВМС Бразилии Робинсон Фариназу заявлял, что число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45–50 человек. По его словам, всего на фронт отправилось более 500 бразильцев.

До этого стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины. В рядах ВСУ сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников. Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

ЮАР
вербовка
наемники
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании
Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга
Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой
Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»
Условия возвращения на сцену, скандалы, зависимость: как живет Глюкоза
«Для танго нужны двое»: РФ допустила диалог с США о ядерных вооружениях
Дочь экс-главы африканской страны заподозрили в вербовке наемников
Украина осудила США за план по решению конфликта
Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин
Зафиксирован рост интереса молодых американцев к православию
«Убил отца, домогался нас»: кого винят дочки иерея из Москвы в его смерти
В теле погибшего бойца ВС РФ не нашли жизненно важного органа
Немецкий военэксперт рассказал об актуальной ситуации в Северске
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.