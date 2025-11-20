Дочь бывшего президента ЮАР Дудузилу Зуму подозревают в вербовке мужчин для участия в украинском конфликте, пишет Bloomberg. Граждан ЮАР и Ботсваны обманом отправили на фронт, где они пропали без вести.

Агентство, ссылаясь на переписку в WhatsApp и осведомленные источники, утверждает, что Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в ее партии. Однако вместо этого около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли связь с ними в августе.

Расследование инцидента продолжается. Участие в иностранных конфликтах является уголовным преступлением в ЮАР с 1998 года.

Ранее отставной офицер ВМС Бразилии Робинсон Фариназу заявлял, что число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45–50 человек. По его словам, всего на фронт отправилось более 500 бразильцев.

До этого стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины. В рядах ВСУ сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников. Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».