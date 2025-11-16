Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 05:43

Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии

Офицер ВМС Фариназу: на Украине погибло около 50 наемников из Бразилии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. По его словам, всего отправилось на фронт более 500 бразильцев.

Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти преуменьшали число погибших в официальных данных. Их оценка разнится с той, что предоставлена в СМИ, констатировал офицер.

Ранее сообщалось, что наемники из Южно-Африканской Республики, сражавшиеся за Вооруженные силы Украины, ликвидированы под Купянском. При этом часть ликвидированных наемников практически невозможно было опознать после прилетов фугасных авиабомб ФАБ-500 по местам их скопления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого заместитель командира взвода минометчиков «Днепр» с позывным Баллон рассказал, как трое иностранных наемников ВСУ, которые оказались под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых сослуживцев и убежали. Он уточнил, что у бойцов были американские и натовские шевроны.

ВСУ
Бразилия
военные
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Украинские военные попытались прорваться в Купянск
Киев стал опасным местом для Зеленского
Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября
В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке
Три российских аэропорта закрыли небо
Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!
Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России
Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса
Мошенники начали использовать геоданные россиян
Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.