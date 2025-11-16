Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии Офицер ВМС Фариназу: на Украине погибло около 50 наемников из Бразилии

Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек, заявил РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. По его словам, всего отправилось на фронт более 500 бразильцев.

Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти преуменьшали число погибших в официальных данных. Их оценка разнится с той, что предоставлена в СМИ, констатировал офицер.

Ранее сообщалось, что наемники из Южно-Африканской Республики, сражавшиеся за Вооруженные силы Украины, ликвидированы под Купянском. При этом часть ликвидированных наемников практически невозможно было опознать после прилетов фугасных авиабомб ФАБ-500 по местам их скопления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого заместитель командира взвода минометчиков «Днепр» с позывным Баллон рассказал, как трое иностранных наемников ВСУ, которые оказались под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых сослуживцев и убежали. Он уточнил, что у бойцов были американские и натовские шевроны.