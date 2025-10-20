Армия России добралась до наемников из ЮАР Сражавшиеся за ВСУ наемники из ЮАР ликвидированы под Купянском

Наемники из Южно-Африканской Республики, сражавшиеся за Вооруженные силы Украины, ликвидированы под Купянском, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в зоне специальной военной операции иностранцам платят $5 тыс. (400 тыс. рублей). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, часть ликвидированных наемников практически невозможно опознать после прилетов фугасных авиабомб ФАБ-500 по местам скопления. Однако несколько бойцов противника удалось идентифицировать: ими оказались военнослужащие из ЮАР. Канал отмечает, что за несколько дней Украина потеряла в городе более 70 человек.

В публикации сказано, что российские войска продвинулись еще на два километра вглубь Купянска. Как пишет канал, штурмовые подразделения последовательно занимают высотные здания и укрепляют позиции.

Ранее заместитель командира взвода минометчиков «Днепра» с позывным Баллон рассказал, как трое иностранных наемников ВСУ, которые оказались под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых сослуживцев и убежали. По его словам, у бойцов были американские и натовские шевроны.