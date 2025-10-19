Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:24

Российский минометчик рассказал, как наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

РИА Новости: наемники ВСУ бросили раненых и сбежали из-за атаки российских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых товарищей и сбежали, не оказав им даже первую помощь, рассказал замкомандира взвода минометчиков «Днепра» с позывным Баллон. По его словам, которые приводит РИА Новости, у всех были американские и натовские шевроны.

И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их там, — отметил он.

Ранее сестра пропавшего без вести на Украине колумбийского наемника Карлоса Андреса Ниньо рассказала, что ее брат ранее воевал за повстанцев, а в ноябре прошлого года присоединился к Вооруженным силам Украины. Она уточнила, что ее родственник так и не получил обещанных выплат за службу.

Также сообщалось, что российский боец в одиночку одолел пятерых солдат ВСУ. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск «Восток». На кадрах боец ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце раненых уничтожили операторы БПЛА.

ВСУ
наемники
БПЛА
раненые
