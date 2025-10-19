Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых товарищей и сбежали, не оказав им даже первую помощь, рассказал замкомандира взвода минометчиков «Днепра» с позывным Баллон. По его словам, которые приводит РИА Новости, у всех были американские и натовские шевроны.

И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их там, — отметил он.

Ранее сестра пропавшего без вести на Украине колумбийского наемника Карлоса Андреса Ниньо рассказала, что ее брат ранее воевал за повстанцев, а в ноябре прошлого года присоединился к Вооруженным силам Украины. Она уточнила, что ее родственник так и не получил обещанных выплат за службу.

Также сообщалось, что российский боец в одиночку одолел пятерых солдат ВСУ. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск «Восток». На кадрах боец ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце раненых уничтожили операторы БПЛА.