Схватка российского солдата с пятью бойцами ВСУ попала на видео Российский боец в одиночку сразился с пятью солдатами ВСУ в ДНР

Боец ВС РФ с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады в одиночку одолел пять солдат ВСУ, передает Telegram-канал «Воин DV» и публикует соответствующее видео. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск «Восток»

На появившихся в Сети кадрах Мио ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце их уничтожили российские операторы беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. По данным ведомства, операцию осуществили подразделения группировки «Восток».

Также сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, близкого к ситуации, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.