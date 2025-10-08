Российская армия освободила село в Запорожской области В Минобороны сообщили об освобождении Новогригоровки в Запорожской области

Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию осуществили подразделения группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные, после того как было освобождено село Вербовое в Днепропетровской области, начали вести боевые действия в соседней Новогригоровке, находящейся в Запорожской области. Эксперт пояснил, что данное наступление привело к дестабилизации оборонительных позиций Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Также стало известно, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.