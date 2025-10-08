Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:09

Российская армия освободила село в Запорожской области

В Минобороны сообщили об освобождении Новогригоровки в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию осуществили подразделения группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные, после того как было освобождено село Вербовое в Днепропетровской области, начали вести боевые действия в соседней Новогригоровке, находящейся в Запорожской области. Эксперт пояснил, что данное наступление привело к дестабилизации оборонительных позиций Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Также стало известно, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

Запорожская область
Минобороны РФ
сёла
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.