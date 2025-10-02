Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 06:13

ВС России перешли к освобождению нового села в Запорожской области

Марочко: ВС России приступили к освобождению Новогригоровки в Запорожье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После освобождения села Вербовое в Днепропетровской области российские военные начали бои в соседней Новогригоровке в Запорожской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это наступление позволило дестабилизировать оборону Вооруженных сил Украины на данном участке.

Наступление не только создает буферную зону, но и разрушает украинскую оборону, так как Киев не ожидал здесь скорых активных действий и перебросил часть резервов на другие направления, объяснил эксперт.

Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового, — сказал он.

Минобороны России информировало об освобождении Вербового в среду, 1 октября. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение сквозь оборону противника.

Ранее стало известно, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество из них взято на территории Донецкой Народной Республики.

Андрей Марочко
Запорожье
Днепропетровская область
ВС РФ
