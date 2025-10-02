ВС России перешли к освобождению нового села в Запорожской области

ВС России перешли к освобождению нового села в Запорожской области Марочко: ВС России приступили к освобождению Новогригоровки в Запорожье

После освобождения села Вербовое в Днепропетровской области российские военные начали бои в соседней Новогригоровке в Запорожской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это наступление позволило дестабилизировать оборону Вооруженных сил Украины на данном участке.

Наступление не только создает буферную зону, но и разрушает украинскую оборону, так как Киев не ожидал здесь скорых активных действий и перебросил часть резервов на другие направления, объяснил эксперт.

Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового, — сказал он.

Минобороны России информировало об освобождении Вербового в среду, 1 октября. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение сквозь оборону противника.

Ранее стало известно, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество из них взято на территории Донецкой Народной Республики.