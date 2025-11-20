Пиво с ядом, ловушки из раненых, боец без сердца: ВСУ атакуют РФ 20 ноября

В ночь на 20 ноября над РФ сбили 65 украинских беспилотников. На Украине создают фейковые аккаунты для вовлечения россиян в диверсии. В теле погибшего бойца ВС РФ не обнаружили жизненно важного органа. Российского офицера пытались отравить ядом. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 20 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 65 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.

18 дронов были ликвидированы над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской. Еще семь БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над Брянской, три — над Липецкой. Два БПЛА были уничтожены над Тамбовской областью, один — над Крымом.

В теле российского бойца не обнаружили жизненно важного органа

Патологоанатом не обнаружил сердца при вскрытии тела российского военнослужащего, возвращенного РФ Украиной, сообщил источник в силовых структурах.

Смерть бойца наступила в результате обширной кровопотери. На его груди был обнаружен хирургический разрез, рассказал источник. Личность военного была установлена с помощью дактилоскопической экспертизы.

«Мы воюем с настоящим зверьем, у которого от человеческого не осталось ничего — от слова совсем», — подчеркнул источник.

Житель ДНР хотел отравить пивом российского офицера

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ по заданию военной разведки Украины. Мужчина связался с украинской стороной посредством мессенджера Telegram.

Подозреваемый собирался подарить офицеру бутылки с пивом, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ведомстве уточнили, что в напиток было подмешано боевое отравляющее вещество британского производства.

По данным ЦОС, в ноябре житель ДНР получил бутылки с ядом от украинских спецслужб. Результаты экспертизы показали, что в напитке содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ. В случае употребления они вызывают мучительную смерть в течение 20 минут.

Сотрудники украинских спецслужб намеревались заплатить $5 тыс. (более 404 тыс. рублей) за убийство офицера Минобороны, заявил задержанный.

Как украинские службы вербуют россиян для диверсий

Представители украинских спецслужб создают фейковые аккаунты в Telegram с целью вовлечения россиян в диверсии, заявил сотрудник ФСБ. По его словам, для реалистичности они наполняют мессенджер фотографиями и видео, созданными с помощью ИИ.

«Они (украинские спецслужбы. — NEWS.ru) вводят указанные аккаунты в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности», — рассказал сотрудник ФСБ.

Как украинские военные делают ловушки из раненых

Украинские военные подрывают раненых сослуживцев в Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что иногда взрывы осуществляются дистанционно. Бойцы ВСУ подкладывают мины и другие устройства под пострадавших, брошенных на поле боя.

«Противник все чаще практикует подрыв раненых. Вооруженные формирования Украины оставляют своих „трехсотых“, а вместе с ними или под ними какие-то сюрпризы в виде мин, растяжек, какой-то самодельной взрывчатки», — сказал Кимаковский.

