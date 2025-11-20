В ДНР раскрыли, как ВСУ превращают своих раненых в смертельные ловушки

Украинские военные подрывают своих раненых сослуживцев с помощью взрывчатки на территории Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Он уточнил, что подрыв иногда осуществляется дистанционно, а под оставляемыми на поле боя ранеными размещаются мины и другие взрывные устройства.

Все чаще противник практикует подрыв своих раненых. Вооруженные формирования Украины оставляют своих трехсотых, а вместе с ними, или под ними, оставляют какие-то сюрпризы в виде мин, растяжек, какой-то самодельной взрывчатки, — сказал Кимаковский.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщил о минировании и отравлении продовольствия украинскими военными при отходе из населенного пункта Сладкое в Запорожской области. По его данным, аналогичные инциденты уже фиксировались в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины минируют жилые строения, оборудуют окопы и размещают укрепления в гражданских зданиях, используя местных жителей в качестве прикрытия. По его словам, данная тактика аналогична методам, применявшимся украинской армией в Артемовске.