Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:37

В ДНР раскрыли, как ВСУ превращают своих раненых в смертельные ловушки

Кимаковский: ВСУ в Днепропетровской области минируют своих раненых бойцов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные подрывают своих раненых сослуживцев с помощью взрывчатки на территории Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Он уточнил, что подрыв иногда осуществляется дистанционно, а под оставляемыми на поле боя ранеными размещаются мины и другие взрывные устройства.

Все чаще противник практикует подрыв своих раненых. Вооруженные формирования Украины оставляют своих трехсотых, а вместе с ними, или под ними, оставляют какие-то сюрпризы в виде мин, растяжек, какой-то самодельной взрывчатки, — сказал Кимаковский.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщил о минировании и отравлении продовольствия украинскими военными при отходе из населенного пункта Сладкое в Запорожской области. По его данным, аналогичные инциденты уже фиксировались в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины минируют жилые строения, оборудуют окопы и размещают укрепления в гражданских зданиях, используя местных жителей в качестве прикрытия. По его словам, данная тактика аналогична методам, применявшимся украинской армией в Артемовске.

ДНР
Игорь Кимаковский
Днепропетровская область
ВСУ
раненые
минирования
бомбы
взрывчатки
мины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.