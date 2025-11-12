«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого

Украинские военные при отступлении из села Сладкое в Запорожской области минировали и отравляли провизию, сообщил командир штурмового взвода российской группировки войск «Восток» с позывным Фаза. По его словам, которые приводит ТАСС, в зоне СВО уже происходили подобные случаи.

Бывало, что находили пайки их, сигареты, но не брали, потому что очень много было случаев, что минируют. Потом отравляют, что воду, что провизию, — рассказал Фаза.

Ранее командир роты с позывным Физрук сообщал, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение российских бойцов, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы. По его словам, подобные случаи наблюдались на Запорожском направлении, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что ВСУ ждет новый котел вблизи Гуляйполя в Запорожской области. Он подчеркнул, что освобождение таких населенных пунктов, как Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка, приближает армию РФ к этой цели.