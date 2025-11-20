Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября

Российские войска близки к тому, чтобы окончательно «додавить» украинских военных в Красноармейске (Покровске), сообщил наводчик-оператор танка Илья Кибардин. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 ноября?

Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают

По словам Кибардина, которые приводит РИА Новости, украинские бойцы, оказавшиеся в окружении, теряют силы, что проявляется в сокращении использования беспилотников.

«Птичек у противника стало заметно меньше. То есть видно, что уже ослабевают. Я думаю, что скоро уже их додавим», — сказал Кибардин.

Также, как рассказали в Минобороны РФ, экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации формирований ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.

Уничтожили украинский опорник в Днепропетровской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» в Днепропетровской области уничтожил опорный пункт ВСУ, благодаря чему штурмовики смогли продвинуться вперед, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате залпа уничтожен опорный пункт противника и инженерные сооружения, а также живая сила ВСУ. Понесшие потери подразделения противника оставили занимаемый участок обороны, что позволило нашим штурмовикам продвинуться и закрепиться на новых позициях», — говорится в сообщении.

Сбили около 40 тяжелых дронов ВСУ

Военнослужащие Западной группировки российских войск за сутки нейтрализовали 39 тяжелых дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки.

«Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 39 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

Поразили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет ударных дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, заявил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Гринч.

«Приехали на берег, мы расположились в одном месте, а мавикист (оператор разведывательного дрона. — NEWS.ru) — Баунти позывной — в другом месте. И вот он полетел на другом берегу в поселок и просто мне кричит в рацию, говорит: „Гринч, надо работать“. Туда ВТ-4 (ударный дрон. — NEWS.ru) и отправили», — сказал военнослужащий группировки войск «Днепр» на видео Минобороны РФ.

Сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Под Купянском в Харьковской области операторы дронов-камикадзе Западной группировки войск успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины. В результате их действий были уничтожены пикап и бронетранспортер. Министерство обороны России предоставило видеоматериалы, подтверждающие эти события.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск „Запад“ продолжают уничтожать технику ВСУ, которая предпринимает попытки прорыва к позициям окруженных в Купянске украинских подразделений. На кадрах объективного контроля — уничтожение FPV-дронами бронетранспортера и пикапа ВСУ», — отметили в ведомстве.

Читайте также:

Отказ от Донбасса и сокращение ВСУ: все пункты нового мирного плана Трампа

Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября

Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно