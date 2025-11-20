Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 ноября

В ночь на 20 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал SHOT сообщил, что над Новомосковском в Тульской области прогремели взрывы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. По данным авторов, предварительно, украинские БПЛА пытаются прорваться к Московской области, работала ПВО.

«Как рассказали SHOT местные жители, они проснулись от громких взрывов в районе 2:30 ночи, всего было слышно пять — семь мощных хлопков. Также о звуках пролета БПЛА сообщают жители Тулы, по их словам БПЛА летят в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

Позднее SHOT также заявил, что в ночь на четверг более 10 взрывов было слышно над Рязанью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Над городом активно работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали SHOT, громкие взрывы начали раздаваться после трех часов ночи и периодически продолжаются до сих пор», — отмечается в публикации.

Согласно данным канала, всего было слышно около десятка мощных хлопков в разных частях города. В данный момент официальной информации о последствиях атаки не было.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 19 ноября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 дронов противника.

По данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, по 14 дронов — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородчиной, девять — над акваторией Азовского моря и один — на Брянской областью.

В Северском районе Кубани обломки упавшего беспилотника повредили частный жилой дом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Фрагменты дрона рухнули в поселке городского типа Ильский.

«Пострадавших нет. Повреждены кровля, потолок и остекление дома», — рассказали в штабе.

В Минобороны РФ добавили, что 19 ноября с 06:00 до 09:00 ПВО сбила еще 11 беспилотников ВСУ. Восемь БПЛА уничтожили в Рязанской области и три — в Тамбовской.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала снимки обломков американских ракет, запущенных Вооруженными силами Украины по Воронежской области.

Накануне противник попытался ударить по Воронежу четырьмя ATACMS. По данным Минобороны, российские военные сбили все выпущенные по городу ракеты с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Кроме того, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки, запустившие снаряды по региону.

