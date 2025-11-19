Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона Минобороны РФ: 11 беспилотников ВСУ сбили в Рязанской и Тамбовской областях

Средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, восемь БПЛА уничтожили в Рязанской области и три — в Тамбовской области.

С 6:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотника повредили частный жилой дом в Северском районе. Фрагменты дрона рухнули в поселке городского типа Ильский. Администрация муниципалитета гарантировала оказание необходимой помощи жителям пострадавшего дома.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края. 11 дронов нейтрализовали в Белгородской области.