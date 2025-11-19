Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 07:00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, 14 БПЛА — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили в военном ведомстве.