20 ноября 2025 в 16:16

Снежный шторм и дубак до −20? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В выходные в Москве будет малооблачная погода. Какие подробности известны, ждать ли 22 и 23 ноября снежный шторм и дубак до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По данным портала meteovesti.ru, в Москве в субботу, 22 ноября, в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем будет от +2 до +4 градусов, ветер слабый.

В воскресенье, 23 ноября, на фоне повышенного давления прогнозируется малооблачная погода. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, ветер слабый.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также рассказывал, что во второй декаде ноября российскую столицу ждут ночные заморозки и метеорологическая зима.

«В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до −2 градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабоотрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — рассказывал эксперт.

Таким образом, в Москве в ближайшие выходные снежного шторма и дубака до −20 градусов не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Александр Ильин также рассказал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 22 ноября, ожидается небольшой снег. Осадки пройдут ночью и утром. Температура воздуха днем прогреется до +1 градуса, ночью опустится до –2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1 м/с. На дорогах местами появится гололедица. Атмосферное давление достигнет 757 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 ноября, будет облачно с осадками в виде снега. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до −3 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление поднимется до 761 мм рт. ст.

