Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве будет неустойчивая погода. Что об этом известно, ждать ли в российской столице с 21 по 23 ноября огненные ураганы и мороз до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По данным метеорологических центров, заключительная декада ноября 2025 года в Москве ознаменуется переходом от поздней осени к зиме с постепенным понижением температур и разнообразными осадками.

Так, период с 20 по 30 ноября будет характеризоваться неустойчивой погодой, когда пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями, а дожди постепенно сменятся снегом.

В пятницу, 21 ноября, дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночная — опустится до -1 градуса. Ветер сохранится южным, но усилится до 4 м/с. В субботу, 22 ноября, тоже будет прохладно: днем столки термометров покажут +2 градуса, ночью — 0 градусов. Воскресенье, 23 ноября, ожидается пасмурным и холодным. Дневная температура не превысит +2 градусов, а ночная составит 0 градусов. Вероятность осадков возрастет, к вечеру возможен снег. Ветер будет восточный и северо-восточный, умеренный, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление понизится до 743–744 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также рассказывал, что во второй декаде ноября в российскую столицу придут ночные заморозки, и наступит метеорологическая зима.

«В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до −2 градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабоотрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — говорил он.

Таким образом, в Москве в конце недели огненных ураганов и мороза до -15 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По данным метеосервисов, погода в период с 21 по 23 ноября будет неустойчивой.

В пятницу, 21 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура составить около 2–3 градусов, ночью опустится до -2 градусов. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, а ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного направления.

С 22 по 23 ноября в Северной столице сохранится пасмурная погода с осадками. Столбики термометров покажут днем около +1–3 градусов, а ночью будет подмораживать до -3 градусов.

