Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров много лет проработал на Первом канале и до 2022 года вел передачу «Кто хочет стать миллионером?». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь после развода?

Чем известен Дибров

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, отделение журналистики, после чего получил распределение в Московскую область, где начал журналистскую деятельность.

В 1999 году Дибров стал ведущим передачи «О, счастливчик!». В 2001 году программа стала выходить под названием «Кто хочет стать миллионером?», а кресло ведущего шоу занимал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В 2008 году Дибров снова стал вести «Кто хочет стать миллионером?» и не покидал программу до 2022 года. В 2023 году программа вернулась в эфир Первого канала, но ее ведущей стала певица Юлианна Караулова.

В интервью NEWS.ru Дибров заявил, что решение о кадровых перестановках принял гендиректор Первого канала Константин Эрнст и он отнесся к его решению с пониманием.

Дмитрий Дибров Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Что известно о личной жизни Диброва

Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Первой его супругой стала Эльмира Диброва. В браке родился сын Денис, однако вскоре супруги развелись.

Во второй раз телеведущий женился на Ольге Дибровой. После развода она вместе с их дочерью Ладой уехала жить во Францию. Третьей супругой шоумена стала Александра Диброва.

В 2009 году Дибров женился на фотомодели, победительнице конкурса «Мисс Россия — 2017» Полине Наградовой. В браке родились сыновья Александр, Федор и Илья. В сентябре 2025 года пара развелась. Супруга ушла от телеведущего к другу семьи Роману Товстику.

«Я не хотела его обманывать. Просто пришла и честно все сказала. И это было очень тяжело и сложно. Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов. Я думала обо всех, думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение. После этого набрала воздух в легкие и все сказала», — рассказала она в интервью для Fametime TV.

Дмитрий Дибров и Полина Наградова Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Что известно о здоровье Диброва

Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Приступ произошел на светском мероприятии. После выздоровления он бросил курить, оставил другие вредные привычки и полностью исключил алкоголь.

«Два года ни капли вообще. Как результат — у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают уже сторониться», — рассказал он в эфире шоу «Секрет на миллион».

Что за скандал с Дибровым и ширинкой

В начале ноября в Сети распространили видео, на котором мужчина, внешне похожий на Дмитрия Диброва, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Позднее Дибров рассказал, что неизвестные пытались его шантажировать скандальным интимным видео. Они требовали с него денег, чтобы ролик не появился в Сети. В то же время телеведущий объяснил, что просто забыл застегнуть ширинку.

«Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации коллег по цеху, да и хотя бы собственной мамы, о том, чтобы застегнуть ширинку. Я просто вышел из автобуса, попутно подавая руку девушке. Мы не знаем друг друга! Я сажусь в машину, застегиваюсь, думаю: „О господи, господи, забыл“», — объяснил он.

Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Чем сейчас занимается Дибров

Дмитрий Дибров ведет подкаст «Антропология» на Первом канале, а также различные проекты в соцсетях. Телеведущий не комментирует слухи о новых отношениях и даже накричал на журналистку, которая затронула тему его личной жизни на одном из мероприятий.

«Откуда у вас такие сведения? Почему вы утверждаете, что у меня есть любовницы? Это неправда! Зачем вы это говорите? Вам больше не о чем писать? Вы не можете создать ничего, кроме лжи? У меня нет любовниц! Съели?!» — заявил он.

По данным Telegram-канала Mash, на фоне скандала с ширинкой Дибров не стал отмечать свое 66-летие в Москве и устроил праздник за границей, уехав на Бали.

