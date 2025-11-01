Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки Дибров разгневался на журналистку после вопроса о любовницах

Во время общения с прессой телеведущий Дмитрий Дибров потерял терпение и агрессивно ответил журналистке, которая спросила его о наличии любовниц, видеозапись опубликовало FurorMedia. Он заявил, что у него нет отношений с другими женщинами.

Вы больше ничего не можете производить? Только врать? У меня нет любовниц — съели! Подождите, я вас еще в суд потащу, — сказал Дибров.

Ранее Дибров рассказал, что предпочитает женщин с пышными формами. Он отметил, что его привлекают только те, кто символизирует изобилие. Помимо этого, Дибров также поделился, что когда он стоит у стойки, все женщины якобы стремятся к нему, но потом уходят к его друзьям.

Блогер Полина Диброва в своем Telegram-канале заявила, что некоторые люди пытаются вызвать конфликт между ней и бывшим мужем Дмитрием ради внимания. Она отметила, что некоторые используют ее известность, чтобы извлечь выгоду. Диброва подчеркнула, что защита фамилии детей и внуков — достойный поступок для мужчины, и призвала уважать бывших партнеров.