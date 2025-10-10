Дмитрий Дибров рассказал, какие женщины ему нравятся

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что в женщинах ценит фигуру с формами, сообщает Super.ru. Он отметил, что ему интересны только дамы с «символом изобилия».

Вот почему: я становлюсь у стойки, они все налетают и уходят к моим друзьям. Зачем мне это? Без форм я и зеркало вижу, — сказал телеведущий.

Ранее Дибров заявил, что отказывался комментировать свой развод, сославшись на соображения чести и заботу о детях. В эфире шоу «Антропология» он эмоционально высказался о публикациях в прессе, подчеркнув, что не будет обсуждать поведение бывшей жены, и неоднократно повторил фразу «честь имею».

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Супругов не было на заседании.

Полина Диброва рассказала, что их дети по-разному восприняли новость о разводе: старшие сыновья, Александр и Федор, отнеслись к этому спокойно, а младший, Илья, даже заплакал. Перед расставанием телеведущий настоял на том, чтобы Полина лично поговорила с детьми. По словам Дибровой, главная цель бывших супругов — сохранить у сыновей ощущение тепла и поддержки от обоих родителей.