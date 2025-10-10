«Мисс Россия — 2022» рассказала о недостатках новой победительницы

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова высказала сомнения в справедливости результатов национального конкурса красоты 2025 года в интервью изданию Woman.ru. По ее мнению, победительница Анастасия Венза, получила преимущества благодаря особым условиям участия.

Анастасия приехала на конкурс за неделю до его окончания, когда мы уже две недели усердно готовились к финалу. Также Анастасия не хотела посещать репетиции и очень редко там появлялась. Третье. В благотворительном проекте Анастасия у нас не участвовала, — рассказала Линникова.

Особое недоумение Анны вызвал тот факт, что Венза стала единственной участницей, которая провела фотосессию в спортивной одежде вместо вечернего платья и отсутствовала на пресс-конференции. Она подчеркнула, что ее критика основана на переживаниях за репутацию страны на международной арене. Линникова отметила, что другие финалистки обладали более подходящими данными для представления России на конкурсе «Мисс Вселенная».

Я видела какие девочки выступали на конкурсе, там были действительно красивые и умные девушки. Анастасия Венза не может связать двух слов. В ней нет ни характера, ни харизмы. Абсолютно обычная девушка с пустыми глазами, — отметила она.

Линникова подчеркнула, что не верит в прямой подкуп организаторов, но допускает наличие скрытых механизмов влияния на результаты

Ранее сообщалось, что победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза могла прибегнуть к многочисленным пластическим операциям по мнению хирургов Кристины Галиченко и Филиппа Выступца. Специалисты предположили, что 22-летняя модель сделала ринопластику, контурную пластику лица, увеличение губ и другие эстетические процедуры, что заметно по особенностям её внешности.