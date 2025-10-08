Хирург заподозрила новую «Мисс Россия» в пластике лица

Победительница конкурса «Мисс Россия» Анастасия Венза, предположительно, прибегала к многочисленным пластическим операциям, заявили хирурги Кристина Галиченко и Филипп Выступец в беседе с aif.ru. Оба эксперта сошлись во мнении, что титулованная модель могла использовать возможности современной эстетической медицины для коррекции внешности.

Галиченко заявила, что Венза могла прибегнуть к инъекционной контурной пластике лица и увеличению губ. Она обратила внимание на то, что упругая кожа девушки наполнена влагой, что может свидетельствовать о процедурах биоревилитазации и плазмотерапии. Ее коллега предположил, что модель перенесла ринопластику, верхнюю блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лба и бровей.

Победительнице конкурса 22 года. Она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой, а также с детства профессионально занимается волейболом.

Ранее Венза рассказала, что потратит выигранный в конкурсе красоты приз в миллион рублей на благотворительность. По ее словам, у нее свой фонд, связанный с патологиями у детей и новорожденных.