Анастасия Венза (Московская область), завоевавшая титул «Мисс Россия — 2025», на финале национального конкурса «Мисс Россия — 2025» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье

Мисс Россия — 2025 рассказала, на что потратит выиграннные деньги Мисс Россия — 2025 Венза заявила, что потратит миллион на благотворительность

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза заявила, что потратит выигранный миллион на благотворительность. При этом она подчеркнула, что у нее свой фонд, который помогает детям, передает NEWS.ru.

На свой благотворительный фонд. Он связан с патологиями у детей и новорожденных, — отметила девушка.

Также Венза рассказала, что для нее является идеалом красоты. По ее словам, это «красивая, умная» женщина, которая «уверена в себе».

Победительнице конкурса 22 года. Она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой, а также с детства профессионально занимается волейболом.

Известно, что в этом году в финал вышли 50 участниц из разных уголков страны. При этом первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи. Второй вице-мисс — Виктория Макарова из Сестрорецка.

Ранее модель Валентина Алексеева, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2024 году, заявила NEWS.ru, что новый статус сделал ее сильнее, более стрессоустойчивой и многозадачной. Она отметила, что очень благодарна такому опыту.