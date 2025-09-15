Модель Алексеева раскрыла, как ее изменил титул «Мисс Россия»

Модель Валентина Алексеева, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2024 году, рассказала NEWS.ru, что новый статус сделал ее сильнее, более стрессоустойчивой и многозадачной. Она отметила, что очень благодарна такому опыту.

Этот год сделал меня сильнее, стрессоустойчивее, сто процентов. И, мне кажется, я стала более многозадачной, потому что появилось больше дел, и я научилась совмещать несовмещаемое. Например, статус «Мисс Россия» и учебу в медицинском. Этот год, сто процентов, сделал меня сильнее, мудрее, поэтому я очень благодарна этому опыту, — поделилась Алексеева.

Она также посоветовала участницам конкурса «Мисс Россия» оставаться собой и нести больше позитива и добра. Алексеева назвала важным идти к своей цели, не обращая внимания на критику.

Никого из себя не строить, оставаться собой. Нести больше позитива, больше света, добра. Ставить цель, четко идти к своей цели, не обращая внимания ни на хейт, ни на что-либо другое, что может сбить с выбранного пути, — подчеркнула модель.

