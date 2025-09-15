Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:37

Модель Алексеева раскрыла, как ее изменил титул «Мисс Россия»

Модель Алексеева заявила, что титул «Мисс Россия» сделал ее сильнее

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Модель Валентина Алексеева, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2024 году, рассказала NEWS.ru, что новый статус сделал ее сильнее, более стрессоустойчивой и многозадачной. Она отметила, что очень благодарна такому опыту.

Этот год сделал меня сильнее, стрессоустойчивее, сто процентов. И, мне кажется, я стала более многозадачной, потому что появилось больше дел, и я научилась совмещать несовмещаемое. Например, статус «Мисс Россия» и учебу в медицинском. Этот год, сто процентов, сделал меня сильнее, мудрее, поэтому я очень благодарна этому опыту, — поделилась Алексеева.

Она также посоветовала участницам конкурса «Мисс Россия» оставаться собой и нести больше позитива и добра. Алексеева назвала важным идти к своей цели, не обращая внимания на критику.

Никого из себя не строить, оставаться собой. Нести больше позитива, больше света, добра. Ставить цель, четко идти к своей цели, не обращая внимания ни на хейт, ни на что-либо другое, что может сбить с выбранного пути, — подчеркнула модель.

Ранее «Миссис Россия — 2017» Полина Диброва сообщила, что уезжает с детьми в отпуск на море. Она подчеркнула, что решение было сложным, но она его приняла. Модель также рассказала, что летает бизнес-классом крайне редко и только на дальние расстояния, поэтому путешествие станет для нее «праздником». Звезда сейчас разводится с телеведущим Дмитрием Дибровым.
