«Счастье привалило»: Диброва улетает на отдых на фоне слухов о разводе Полина Диброва на фоне слухов о разводе улетает с детьми в отпуск на море

«Мисс Россия — 2017» Полина Диброва на фоне слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым сообщила в своем Telegram-канале, что улетает с детьми в отпуск на море. По ее словам, решение было сложным, но она его приняла.

Счастье привалило. Ребята летят бизнесом. Первый раз в жизни. Просто не хватило мест. Просто подфартило. Аэрофлот, благодарю! Любовь моя крепчает. И, внимание, вывод! Правильной дорогой иду, господа! Зеленый свет. Ах, да, я летаю бизнес-классом только на дальние расстояния и то крайне редко. Так что для меня это такой же праздник. Это к вопросу кучи персонала и «рублевского» фарса, — написала она.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что Дибровы разводятся без претензий и споров из-за имущества и детей. По его словам, шоумен не против расторгнуть брак.

До этого сообщалось, что процесс развода Диброва и его супруги Полины уже начался. Как объяснил Добровинский, 11 августа должна была состояться первая встреча сторон. По данным журналистов, телеведущий планировал судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.