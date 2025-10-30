Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:10

«Мисс Россия — 2025» ответила на критику победительницы конкурса в 2022 году

«Мисс Россия — 2025» Венза пожелала Анне Линниковой удачи после ее критики

Анастасия Венза Анастасия Венза Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза пожелала раскритиковавшей ее победительнице национального конкурса красоты в 2022 году Анне Линниковой удачи на пресс-конференции, посвященной ее участию в международном конкурсе «Мисс Вселенная». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у нее вопреки всем нелицеприятным высказываниям сохранилось прекрасное отношение к Анне.

Наверное, я бы не хотела переходить на какую-то сторону негатива. У меня к Анне прекрасное отношение, даже после ее каких-то таких слов, комментариев. Возможно, Анна хотела как-то привлечь к себе внимание, может быть, это тоже сыграло какую-то роль. Ну, я могу Анне пожелать только удачи, — отметила она.

Ранее Линникова высказала сомнения в справедливости результатов национального конкурса красоты 2025 года. По ее мнению, Венза получила преимущества благодаря особым условиям участия. Особое недоумение Анны вызвал тот факт, что Венза стала единственной участницей, которая провела фотосессию в спортивной одежде вместо вечернего платья и отсутствовала на пресс-конференции.

