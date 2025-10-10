Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:50

В Госдуме раскрыли главную задачу русофобских проектов Украины

Вассерман: русофобские проекты Киева призваны лишить украинцев памяти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основная цель украинских проектов, направленных на переписывание истории страны — гарантировать национальное беспамятство, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал публикацию списка имен и событий, якобы связанных с «пропагандой российского империализма». В перечень, составленный Украинским институтом национальной памяти (УИНП), вошли полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, писатели Михаил Лермонтов и Иван Тургенев, а также Бородинское сражение и Полтавская битва.

Главная задача всех этих институтов — полностью отучить людей от их собственной истории и культуры и привить псевдоисторические знания. То есть гарантировать национальное беспамятство. Это позволяет их разработчикам легче грабить тех, кто им доверяет, — пояснил Вассерман.

По словам собеседника, подобные организации были созданы на постсоветском пространстве по единому стандарту.

Этот стандарт, насколько мне известно, был разработан специалистами по политической психологии из англосаксонских государств — Великобритании и США, — сообщил депутат.

Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» память о Бородинской битве. Сражение и все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия теперь считаются «российской пропагандой», следует из материалов УИНП.

