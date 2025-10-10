Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:38

Изнасилование в психбольнице и маньяк из Лефортово: главные ЧП недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Краснодаре 17-летний пациент психиатрической больницы изнасиловал ребенка в палате, в Уфе отец выкинул из окна квартиры на четвертом этаже трехлетнюю дочку, в Рязани поймали маньяка, который напал на девушку в Москве, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Мальчика изнасиловали в психиатрической больнице

В Краснодаре следователи проводят проверку в отношении 17-летнего подростка, который надругался над 11-летним мальчиком в психиатрической больнице. Оба участника дела — пациенты стационара.

С заявлением в Следственный комитет обратилась мать девятилетнего мальчика с аутизмом, который стал свидетелем происшествия, пока находился в медучреждении на обследовании, и рассказал о произошедшем маме.

«В 30-минутном разговоре, в конце, когда отвернулась медсестра, мой сын мне рассказал: „В палате ночью я не спал, не ругай меня, я чуть-чуть подсмотрел и сделал вид, что я дальше сплю“. Он рассказал, что три мальчика насиловали, так сказать. У меня есть аудиозапись», — рассказала женщина.

На следующий день в больнице работал следователь. Он опросил пациентов и сотрудников. Пострадавший мальчик рассказал о произошедшем при родителях, а подозреваемый дал признательные показания.

Отец вышвырнул дочь в окно

Утром 9 октября пресс-служба прокуратуры Башкирии опубликовала репортаж из разгромленной квартиры молодой семьи. Дома были разбросаны все вещи, еще часть из них валялась под окнами квартиры. Выяснилось, что вместе с хламом с четвертого этажа жилого дома отец выбросил трехлетнюю дочь.

«Сегодня утром, около 09:00, 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

Местная жительница рассказала, что ребенка подобрали соседи, после чего вызвали скорую. Мать вместе со старшим сыном вылетели из Калининграда, где мальчик проходил лечение.

10 октября на суде подозреваемый корчил рожи и показывал неприличные жесты в ходе заседания. Девочка пока находится в тяжелом состоянии.

Самарский грабитель стал насильником в Москве

В Рязани поймали 22-летнего уроженца Самарской области, который напал на девушку в столичном парке. Недавно вышедший на свободу Дмитрий Шепетуха приехал в Москву и попытался изнасиловать гражданку, которая ранним утром 7 октября бегала в Лефортовском парке.

Шепетуха освободился в апреле 2024 года из ИК-10 Самарской области. У него несколько судимостей: две — по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц», две — за грабеж. Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Дело находится на контроле столичного управления СКР.

