10 октября 2025 в 13:08

Выбросивший трехлетнюю дочь из окна мужчина корчил рожи перед судьей

Выбросивший дочь с четвертого этажа житель Уфы вел себя неадекватно в суде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Уфы, который выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь, во время судебного заседания вел себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина корчит страшные рожи, обнажая зубы, показывает неприличные жесты и дрожит.

При этом медицинская экспертиза не выявила в крови обвиняемого следов алкоголя или наркотиков. Фигурант уголовного дела о покушении на убийство малолетнего в содеянном так и не раскаялся. Согласно последним данным, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что с учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении отца трехлетней девочки меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 9 декабря 2025 года. Результаты расследования уголовного дела держит на контроле прокуратура Республики Башкортостан.

Нарколог и психиатр Василий Шуров предположил, что у уфимца, который выбросил трехлетнюю дочь из окна, наблюдаются симптомы острого психотического расстройства. По его словам, при развитии психоза для совершения опасных действий человеку не требуется никаких дополнительных провоцирующих факторов.

