Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа

Суд в Уфе арестовал мужчину, который выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь, сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, но врачам удалось стабилизировать ее состояние.

С учетом позиции прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы суд избрал в отношении отца трехлетней девочки, которую 9 октября 2025 года он выбросил из окна квартиры на четвертом этаже <…>, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Результаты его расследования держит на контроле прокуратура республики.

Ранее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин заявил, что врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе.

Соседка мужчины рассказала, что жители дома постоянно жаловались в полицию на уфимца. По ее словам, несмотря на психиатрический диагноз, мужчина не проявлял открытой агрессии к окружающим. Она уточнила, что перед происшествием неоднократно пыталась вызвать полицию из-за сильного шума и детского плача, но правоохранители так и не прибыли на место.