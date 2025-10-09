Соседка рассказала о мужчине, выкинувшем трехлетнюю дочь из окна в Уфе

Соседи постоянно жаловались в полицию на уфимца, который выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, заявила NEWS.ru очевидица событий. Она отметила, что, несмотря на психиатрический диагноз, мужчина не проявлял открытой агрессии к окружающим. По ее словам, перед происшествием она неоднократно пыталась вызвать полицию из-за сильного шума и детского плача, но правоохранители так и не прибыли на место.

Я живу в доме, откуда мужчина выкинул свою дочь. С семи утра я начала звонить в полицию из-за шума — сосед крушил все в квартире, я слышала плач ребенка. Полиция не приехала. Потом уже он начал выкидывать вещи с балкона, а потом и малышку. Ее увезли в больницу. С их семьей я близко не знакома, но знаю, что мужчина давно состоял на учете в психиатрии. Он ни разу не проявлял агрессии по отношению к соседям, конфликтов вроде не было. В семье еще есть маленький мальчик, мать с ним куда-то уехала. Их в квартире на тот момент не было, — высказалась очевидица.

Ранее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин заявил, что врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. По его словам, ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу, где сейчас находится на операции.