Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:18

Соседка рассказала о мужчине, выкинувшем трехлетнюю дочь из окна в Уфе

NEWS.ru: соседи жаловались в полицию на выкинувшего дочь из окна уфимца

Фото: t.me/bashproc

Соседи постоянно жаловались в полицию на уфимца, который выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, заявила NEWS.ru очевидица событий. Она отметила, что, несмотря на психиатрический диагноз, мужчина не проявлял открытой агрессии к окружающим. По ее словам, перед происшествием она неоднократно пыталась вызвать полицию из-за сильного шума и детского плача, но правоохранители так и не прибыли на место.

Я живу в доме, откуда мужчина выкинул свою дочь. С семи утра я начала звонить в полицию из-за шума — сосед крушил все в квартире, я слышала плач ребенка. Полиция не приехала. Потом уже он начал выкидывать вещи с балкона, а потом и малышку. Ее увезли в больницу. С их семьей я близко не знакома, но знаю, что мужчина давно состоял на учете в психиатрии. Он ни разу не проявлял агрессии по отношению к соседям, конфликтов вроде не было. В семье еще есть маленький мальчик, мать с ним куда-то уехала. Их в квартире на тот момент не было, — высказалась очевидица.

Ранее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин заявил, что врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. По его словам, ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу, где сейчас находится на операции.

Уфа
дети
Башкирия
происшествия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.