В Башкирии сообщили о состоянии выброшенной отцом из окна девочки Минздрав Башкирии: врачи борются за жизнь выброшенной отцом из окна девочки

Врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу, где сейчас находится на операции.

Держу на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты. ЧП произошло сегодня утром в Уфе. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, — написал Рахматуллин.

Инцидент произошел утром 9 октября. Региональное управление СК РФ вскоре сообщило, что подозреваемый задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мужчина имел проблемы с психикой. Он состоял на учете в диспансере.

