Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 09:31

Появились подробности о задержанном в Уфе за жестокое обращение с ребенком

SHOT: задержанный в Уфе за жестокое обращение с дочерью имел проблемы с психикой

Фото: t.me/bashproc

Мужчина, задержанный в Уфе за жестокое обращение с дочерью, имел проблемы с психикой, сообщил Telegram-канал SHOT. В публикации уточняется, что мужчина состоял на учете в диспансере.

Как отметил канал, утром 9 октября уфимец разгромил кухню и комнаты, выбросил половину вещей из окна, в том числе детские игрушки. В публикации говорится, что после этого он выбросил из окна свою дочь. Отмечается, что мужчина и девочка были одни в квартире, мать со старшим сыном уехала в санаторий в другой город.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что мужчина сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа. По его словам, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, на месте работают оперативные службы. Позднее региональное управление СК РФ сообщило в своем Telegram-канале, что подозреваемый задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

До этого отца, который забил камнем свою трехлетнюю дочь, арестовали на два месяца. 50-летний Александр Лесной признался, что 19 сентября забрал девочку у матери, проломил голову камнем, засунул в мешок и сбросил в реку.

Россия
Уфа
дети
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN вновь приехал в КНДР
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Армия России отразила удар барражирующим боеприпасом Switchblade
«Напасть на Москву»: в Финляндии удивились новой выходке Зеленского
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.