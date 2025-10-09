Появились подробности о задержанном в Уфе за жестокое обращение с ребенком

Мужчина, задержанный в Уфе за жестокое обращение с дочерью, имел проблемы с психикой, сообщил Telegram-канал SHOT. В публикации уточняется, что мужчина состоял на учете в диспансере.

Как отметил канал, утром 9 октября уфимец разгромил кухню и комнаты, выбросил половину вещей из окна, в том числе детские игрушки. В публикации говорится, что после этого он выбросил из окна свою дочь. Отмечается, что мужчина и девочка были одни в квартире, мать со старшим сыном уехала в санаторий в другой город.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что мужчина сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа. По его словам, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, на месте работают оперативные службы. Позднее региональное управление СК РФ сообщило в своем Telegram-канале, что подозреваемый задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

До этого отца, который забил камнем свою трехлетнюю дочь, арестовали на два месяца. 50-летний Александр Лесной признался, что 19 сентября забрал девочку у матери, проломил голову камнем, засунул в мешок и сбросил в реку.