22 сентября 2025 в 18:16

Суд избрал меру пресечения для отца, забившего трехлетнюю дочь камнем

Суд на два месяца арестовал отца, убившего трехлетнюю дочь в Краснодарском крае

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Отца, который забил камнем свою трехлетнюю дочь, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 50-летний Александр Лесной признался, что 19 сентября забрал девочку у матери, проломил голову камнем, засунул в мешок и сбросил в реку.

После этого, желая скрыть преступление, мужчина заявил о похищении ребенка. Известно, что у девочки была тяжелая форма инвалидности. Поиски трупа девочки в реке продолжаются, однако водолазам мешает сильное течение. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры — два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее бывшего сотрудника управления государственной охраны Украины Артема Косова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство подростка на фуникулере в Киеве. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Силовик толкнул мальчика, тот упал, разбил головой стекло, порезал шею и истек кровью за несколько минут.

убийства
дети
Краснодарский край
суды
