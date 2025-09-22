Суд избрал меру пресечения для отца, забившего трехлетнюю дочь камнем Суд на два месяца арестовал отца, убившего трехлетнюю дочь в Краснодарском крае

Отца, который забил камнем свою трехлетнюю дочь, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 50-летний Александр Лесной признался, что 19 сентября забрал девочку у матери, проломил голову камнем, засунул в мешок и сбросил в реку.

После этого, желая скрыть преступление, мужчина заявил о похищении ребенка. Известно, что у девочки была тяжелая форма инвалидности. Поиски трупа девочки в реке продолжаются, однако водолазам мешает сильное течение. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры — два месяца, — говорится в сообщении.

