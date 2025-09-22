Экс-сотрудник госохраны Украины получил пожизненное за убийство ребенка

Бывшего сотрудника управления государственной охраны Украины Артема Косова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство подростка на фуникулере в Киеве, передает украинский телеканал «Новости.Live». По его информации, трагедия произошла в апреле прошлого года.

Сотрудники государственного бюро расследований Украины выяснили, что на станции столичного фуникулера возник конфликт между Косовым и несовершеннолетним. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После выхода из вагона на верхней станции силовик толкнул мальчика, тот упал, разбил головой стекло и порезал шею. В результате юноша истек кровью за несколько минут до приезда скорой помощи, спасти его не удалось. Погибшим оказался ученик десятого класса киевской школы.

Ранее в Краснодарском крае 50-летний мужчина убил свою трехлетнюю дочь и сбросил тело в реку Кубань. Он пытался отвести от себя подозрения во время допроса, рассказывая о поездке к гадалке и говоря о своей невиновности. В конечном итоге убийца полностью признался в содеянном.