21 сентября 2025 в 18:10

Мужчина убил трехлетнюю дочь и попытался запутать полицию

Мужчина в Краснодарском крае признался, что убил трехлетнюю дочь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае 50-летний мужчина по имени Александр Л. убил свою трехлетнюю дочь и сбросил тело в реку Кубань, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Подозреваемый пытался отвести от себя подозрения во время допроса, рассказывая о поездке к гадалке и утверждая о своей невиновности. В конечном итоге он полностью признался в содеянном.

Мужчина сознался, что нанес девочке удар по голове, затем поместил тело в мешок и сбросил его в воды Кубани. В настоящее время водолазы проводят поисковые операции для обнаружения ребенка.

Ранее в Калининграде суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве 67-летней знакомой. Осужденный приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, в октябре 2024 года молодой человек, находившийся в гостях у пенсионерки, нанес ей несколько ударов ножом во время конфликта. Женщина скончалась на месте происшествия.

До этого в Екатеринбурге жителю города предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 12 лет назад. Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области, мужчина был арестован и против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

происшествия
Краснодарский край
убийства
дети
