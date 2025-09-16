Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:58

На Урале раскрыли жестокое преступление 12-летней давности и нашли убийцу

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней давности мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.

В Екатеринбурге следствием СК России местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в прошлые годы, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2013 году арестованный и еще несколько человек избили другого мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Сами же преступники скрылись с места нападения.

Ранее в двух разных парках Москвы обнаружили тела с ножевыми ранениями. Первое тело нашли в Филевском парке. Предварительно установлено, что погибшего ранили ножом в шею, что привело к смертельному исходу. Подозреваемый в этом преступлении уже задержан и полностью признал свою вину.

Свердловская область
Екатеринбург
убийства
обвинения
аресты
убийцы
