На Урале раскрыли жестокое преступление 12-летней давности и нашли убийцу В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней давности мужчину

Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.

В Екатеринбурге следствием СК России местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в прошлые годы, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2013 году арестованный и еще несколько человек избили другого мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Сами же преступники скрылись с места нападения.

